Бум бурения нефти в России доказывает ее устойчивость к санкциям Запада – Bloomberg

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В 2023 году Россия приблизилась ко второму году рекордного бурения нефти, что является еще одним доказательством устойчивости страны к санкциям Запада.

Об этом пишет Bloomberg.

Бум активности состоялся вместе с восстановлением как объема, так и стоимости российского экспорта нефти и является яркой иллюстрацией того, как промышленность ископаемого топлива страны была ключевым источником средств для войны против Украины, пишет издание.

"Россия значительно более независима в своих нефтепромышленных услугах, чем принято считать", – отметил аналитик по нефти и газу в московской компании BCS Global Markets Рональд Смит.

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За 11 месяцев 2023 года Россия пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28 100 километров, согласно отраслевым данным, доступным Bloomberg.

"Высокие темпы бурения – на фоне достаточно статической добычи – также являются признаком некоторых долгосрочных проблем, которые могут возникнуть в нефтяном секторе России в результате международной изоляции Москвы. Промышленность прилагает больше усилий, чтобы сохранить добычу из своих старейших скважин, тогда как новые проекты, которые будут поддерживать добычу в ближайшие десятилетия, должны адаптироваться к изменившимся в стране обстоятельствам", – говорится в материале Bloomberg.

По данным аналитиков разведывательной фирмы Kpler и московского консультанта Yakov & Partners, всего в 2023 году эксплуатационное бурение в России достигнет 30 тыс км.

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Увеличение происходит, несмотря на давление западных стран на энергетическую отрасль страны, которая является ключевым источником средств для войны Кремля в Украине. Сектор стал объектом санкций, начиная от запрета на импорт и ограничение цен до запрета на экспорт технологий, пишет издание.

"Лишь около 15% внутреннего рынка бурения в стране зависит от технологий так называемых недружественных стран", – отметила вице-президент по разведке и добыче исследовательской фирмы Rystad Energy A/S Дария Мельник.

Выход крупных западных нефтесервисных компаний из России оказал минимальное влияние, поскольку в основном оставил нетронутыми их местные дочерние компании.

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Напомним:

Импорт сырой нефти в Индию от ее крупнейшего поставщика России в декабре упал до самого низкого уровня с января 2023 года, поскольку шесть танкеров, перевозивших нефть сорта "Сокол", не смогли доставить ее из-за проблем с оплатой на фоне ужесточения санкций.