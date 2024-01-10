Приватбанк продолжит бесплатно доставлять платежные карты "Новой почтой"

Приватбанк до конца апреля 2024 года будет бесплатно отправлять карточки клиентам "Новой почтой".

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Клиенты Приватбанка до конца апреля 2024 года смогут получить бесплатно банковскую карту с доставкой "Новой почтой" по всей Украине и в шести странах Европы [...] Бесплатная доставка карт доступна всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту через Приват24", – говорится в сообщении.

Получить карточку можно в отделении или почтамате "Новой почты" по Украине и через курьера Nova Post на любой адрес в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии и Румынии.

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В банке также напомнили, что с начала войны продлили срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных.

Напомним:

Государственный Приватбанк с 1 августа продлил период использования всех карточек на 2 года.

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