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Instagram дозволив завантажувати Reels

Четвер, 23 листопада 2023, 15:00 - Анастасія Дячкіна

Соціальна мережа Instagram дозволила користувачам у всьому світі завантажувати Reels. 

Про це оголосив голова компанії Адам Моссері під час трансляції в Instagram, пише TechCruch.

Завантажені Reels матимуть водяний знак Instagram з імʼям облікового запису.

 

Користувачі можуть натиснути кнопку "Поділитись" і вибрати варіант завантаження, щоб зберегти ролик. 

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Також облікові записи можуть заборонити користувачам скачувати свої Reels: "Налаштування" > "Конфіденційність" > "Reels", потім натиснути на перемикач "Дозволити людям завантажувати ваші Reels". 

Якщо у відео є ліцензійна музика, воно буде без звуку, якщо звук у відео оригінальний, ролик буде зі звуком.

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