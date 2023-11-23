Instagram дозволив завантажувати Reels

Соціальна мережа Instagram дозволила користувачам у всьому світі завантажувати Reels.

Про це оголосив голова компанії Адам Моссері під час трансляції в Instagram, пише TechCruch.

Завантажені Reels матимуть водяний знак Instagram з імʼям облікового запису.

Користувачі можуть натиснути кнопку "Поділитись" і вибрати варіант завантаження, щоб зберегти ролик.

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Також облікові записи можуть заборонити користувачам скачувати свої Reels: "Налаштування" > "Конфіденційність" > "Reels", потім натиснути на перемикач "Дозволити людям завантажувати ваші Reels".

Якщо у відео є ліцензійна музика, воно буде без звуку, якщо звук у відео оригінальний, ролик буде зі звуком.

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