"єВідновлення": с 1 января начинаются выплаты компенсаций за уже сделанные ремонты

getty images

Украинцы, которые сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет, смогут претендовать на выплату компенсации. Выплаты начнут осуществляться с 1 января 2024 года.

Об этом говорится в статье ЭП.

При этом механизм будет таким же, как по другим категориям программы "єВідновлення":

подача заявления через "Дію";

рассмотрение заявления комиссией;

определение размера выплаты.

При определении размера компенсации комиссия ориентируется на акт первичного осмотра поврежденного жилья и чек-лист с установленной стоимостью стройматериалов и работ, утвержденный Кабмином.

Напомним:

В октябре 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет украинцам, которые сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет, претендовать на выплату компенсации.

Закон Верховная Рада приняла 5 октября.

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины объясняли, что документом регулируется порядок выплаты компенсаций украинцам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии. Речь идет о гражданах, которые делали ремонты за свой счет.

Экономическая правда