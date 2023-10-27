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Выплата компенсаций за уже сделанные ремонты начнется с 1 января – Зеленский подписал закон

Пятница, 27 октября 2023, 17:40 - Алексей Павлыш
 
фото: укринформ

Президент Владимир Зеленский подписал закон о расширении возможностей программы "еВідновлення" - отныне украинцы, которые сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет, смогут претендовать на выплату компенсации.

Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта №10063 на сайте Рады.

Закон Верховная Рада приняла 5 октября.

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины объясняли, что документом регулируется порядок выплаты компенсаций украинцам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии. Речь идет о гражданах, которые делали ремонты за свой счет.

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При этом выплаты по новой форме компенсации начнут осуществляться с 1 января 2024 года. Механизм будет таким же как и по другим категориям "еВідновлення":

  • подача заявления через "Дію";
  • рассмотрение заявления комиссией;
  • определение размера выплаты.

"При определении размера компенсации комиссии ориентируются на акт первичного осмотра поврежденного жилья, который проводится после повреждения жилья и чек-лист с установленной стоимостью стройматериалов и работ, утвержденный Кабмином", - пояснили в министерстве.

Ознакомиться с ним можно по ссылке.

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Экономическая правда

Зеленский законодательство жилье финансы
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