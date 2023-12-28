McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"

фото: McDonald's

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 28 декабря открыла новый ресторан на 20-м километре автодороги международного значения "Киев-Чоп" после выезда из Киева в с. Стоянка Бучанского района.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что это уже второй ресторан на автодороге международного значения "Киев-Чоп", ранее в ноябре этого года на нем открылся McDonald's в Житомирской области.

По словам сети, новый ресторан площадью 430 кв. метров рассчитан на 102 места в зале и на 132 места на террасе.

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"Как и остальные рестораны страны, во время воздушной тревоги заведение будет закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в укрытие, и работа будет восстанавливаться ориентировочно через час после отмены тревоги.

Ресторан в Стоянке стал 100-м рестораном среди тех, которые сейчас работают в Украине, и обеспечил более 70 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 19 декабря открыла восьмое заведение во Львове.

Экономическая правда