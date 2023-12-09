Рада приняла законопроект о криминализации контрабанды

Верховная Рада на заседании 9 декабря приняла во втором чтении законопроект №5420 о криминализации контрабанды.

Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк.

За соответствующий законопроект, который был внесен в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским, проголосовало 248 народных депутатов.

По словам нардепа, в принятом законопроекте были учтены правки от профильного комитета на которых настаивал бизнес. Соответственно, пороги для товарной контрабанды предлагается поднять в 5 раз, а пороги для подакцизных поднять вдвое.

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"Вступление в силу (криминализации) товарной (контрабанды) откладывают до середины 2024 года. Как я и говорил, это дедлайн по (меморандуму с) МВФ по перезагрузке БЭБ", - отметил Железняк.

Кроме того, были учтены многочисленные пожелания бизнеса, что квалификация действий как преступления может происходить только при наличии умысла. Также существенно ограничены возможные случаи привлечения к ответственности по "контрабандным" статьям за представление документов с ложными сведениями.

"В измененной редакции они должны быть основанием для перемещения товаров, должны подлежать обязательному декларированию в соответствии с таможенным законодательством, а также иметь влияние на определение размера таможенных платежей или соблюдение мер нетарифного регулирования", - подчеркнул Железняк.

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Во время голосования поправки к тексту, поданному комитетом ко второму чтению в Раду, не вносили, однако сам текст на сайте парламента пока отсутствует.

Нардеп добавил, что принятие законопроекта является требованием макрофина от ЕС на 1,5 млрд евро в этом году.

Напомним:

Верховная Рада на пленарном заседании 8 декабря намерена рассмотреть во втором чтении законопроект №5420 о криминализации контрабанды.

Европейская комиссия ожидает, что в следующем году Украина продолжит проводить антикоррупционные реформы, приближать свое законодательство к стандартам ЕС, а также криминализирует контрабанду и примет закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности.