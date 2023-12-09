Банки противодействуют новой мошеннической схеме "заработка" на TikTok

Новая мошенническая схема выманивания денег предлагая легкий заработок на социальных сетях распространилась в Украине. Банки, в свою очередь, выстроили алгоритм защиты денег пользователей.

Об этом сообщает Forbes Украина.

Суть схемы в предложении легкого заработка на активности в TikTok, YouTube, Google Maps. Мошенники предлагают заработок в пределах 600-1500 грн в день. Предложение присылают с номеров зарегистрированных за рубежом.

Украинские банки обнаружили схему после определенного количества обращений граждан, и построили систему противодействия. Кроме блокировки счетов злоумышленников, банк может отслеживать повторные суммы транзакций и мониторить их, предупреждая об опасности клиента. Однако мошенники научились обходить противодействия, привлекая к переводу средств посредников, которые становятся частью схемы.

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"В таком случае жертва становится соучастником пирамиды, а когда организатор прекращает коммуникации, претензия остается к получателю средств, который по факту является такой же жертвой мошенников" - представительница Приватбанка в комментарии Forbes Украина.

В Приватбанке отмечают, что останавливают около 76% мошеннических транзакций, в А-банке отслеживают все транзакции и при необходимости сообщают клиенту о мошеннической схеме.

Клиенты Monobank потеряли около 65 млн грн от схемы, при этом удается останавливать около 70% мошеннических транзакций, об этом сообщает CEO Monobank Олег Гороховский в своем Telegram канале.

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Напоминаем:

Государственный Приватбанк запустил сервис, благодаря которому клиенты могут оперативно сообщить банку о мошенничестве и получить консультацию в мобильном приложении "Приват24".

Мошенники от имени украинской ИТ-компании Netpeak Group присылают в WhatsApp фейковые предложения о работе.