Доходность гособлигаций Китая опустилась до минимума за 15 лет

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Доходность долгосрочных гособлигаций Китая опустилась до минимума за последние 15 лет после решения Moody's ухудшить прогноз по кредитному рейтингу страны.

Об этом пишет Bloomberg.

Аукцион долгосрочных государственных облигаций в Китае состоялся в пятницу, 8 декабря.

Так, средняя доходность 30-летних гособлигаций, проданных китайским Минфином, составила 2,9406%. Это самый низкий показатель по меньшей мере с 2007 года, подчеркивает агентство. Сумма выпуска достигла 23 млрд юаней (3,2 млрд долл), как и в предыдущем выпуске.

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"Результаты пятничного аукциона показывают, что внутренние инвесторы продолжают занимать позитивную позицию в отношении долга Китая даже после того, как на этой неделе рейтинговое агентство объявило негативный прогноз для второй по величине экономики мира", - добавляет Bloomberg.

Предельное соотношение спроса к покрытию составило 1,04, что является самым низким показателем за последний год. Сумма эмиссии достигла 23 миллиардов юаней (3,2 миллиарда долларов США), как и предыдущая партия.

"Спрос страховщиков на долгосрочные облигации все еще остается очень высоким, поскольку они нуждаются в распределении активов", - сказал аналитик по ценным бумагам с фиксированной доходностью в Huachuang Securities Co Чжоу Гуаннань. Брокерская компания ожидает, что спрос со стороны страховщиков будет оставаться высоким.

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Напомним:

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз кредитного рейтинга Китая со "стабильного" на "негативный" - такое решение подчеркивает растущую глобальную обеспокоенность по поводу уровня долга во второй крупнейшей экономике мира.

Экономическая правда