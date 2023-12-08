Доходность гособлигаций Китая опустилась до минимума за 15 лет
Доходность долгосрочных гособлигаций Китая опустилась до минимума за последние 15 лет после решения Moody's ухудшить прогноз по кредитному рейтингу страны.
Об этом пишет Bloomberg.
Аукцион долгосрочных государственных облигаций в Китае состоялся в пятницу, 8 декабря.
Так, средняя доходность 30-летних гособлигаций, проданных китайским Минфином, составила 2,9406%. Это самый низкий показатель по меньшей мере с 2007 года, подчеркивает агентство. Сумма выпуска достигла 23 млрд юаней (3,2 млрд долл), как и в предыдущем выпуске.
"Результаты пятничного аукциона показывают, что внутренние инвесторы продолжают занимать позитивную позицию в отношении долга Китая даже после того, как на этой неделе рейтинговое агентство объявило негативный прогноз для второй по величине экономики мира", - добавляет Bloomberg.
Предельное соотношение спроса к покрытию составило 1,04, что является самым низким показателем за последний год. Сумма эмиссии достигла 23 миллиардов юаней (3,2 миллиарда долларов США), как и предыдущая партия.
"Спрос страховщиков на долгосрочные облигации все еще остается очень высоким, поскольку они нуждаются в распределении активов", - сказал аналитик по ценным бумагам с фиксированной доходностью в Huachuang Securities Co Чжоу Гуаннань. Брокерская компания ожидает, что спрос со стороны страховщиков будет оставаться высоким.
Напомним:
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз кредитного рейтинга Китая со "стабильного" на "негативный" - такое решение подчеркивает растущую глобальную обеспокоенность по поводу уровня долга во второй крупнейшей экономике мира.
Экономическая правда