Moody's ухудшило прогноз кредитного рейтинга Китая: причины

фото: CNBC

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз кредитного рейтинга Китая со "стабильного" на "негативный" - такое решение подчеркивает растущую глобальную обеспокоенность по поводу уровня долга во второй крупнейшей экономике мира.

Об этом пишет Bloomberg.

Moody's при этом сохранило долгосрочный рейтинг суверенных облигаций страны на уровне А1.

При этом рост ВВП Китая в 2024-2025 годах прогнозируется в районе 4%. В дальнейшем агентство ожидает, что в 2026-2030 годах темпы роста китайской экономики замедлятся в среднем до 3,8%.

Реклама:

В Moody's объяснили, что решение об изменении прогноза связано с тем, что финансовые стимулы со стороны властей Китая для поддержки местных органов власти, а также растущий спад в сфере недвижимости создают риски для экономики.

Власти Китая в ответ на решение Moody's заявили, что разочарованы им и что, по их мнению, экономика страны "будет очень устойчивой и имеет большой потенциал", добавляет Bloomberg. Китайский Минфин заявил, что последствия спада в сфере недвижимости находятся под контролем.

Последний раз Moody's снижало кредитный рейтинг Китая в 2017 году: с Аа3 до А1. Тогда агентство объяснило это вероятностью существенного роста долга в масштабах всей экономики и его возможным влиянием на государственный бюджет. Это было первое снижение рейтинга долга Китая с 1989 года.

Реклама:

Экономическая правда