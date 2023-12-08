Право на свободное судоходство: в Украину едет инспекционная миссия Международной морской организации

Международная морская организация (ММО) при поддержке других агентств ООН направит миссию в Украину для выявления проблем и потребностей в реализации права на свободное судоходство.

Такое решение содержит резолюция "Влияние российского вооруженного вторжения в Украину на международное судоходство", которую приняла Ассамблея ММО, сообщил вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Еще одно важное решение на международном уровне относительно свободного судоходства", - отметил он.

"Это решение, а также не избрание России в Совет ММО на 2023-2024 года, свидетельствует о защите права международного морского сообщества на свободное судоходство каждой страны", - добавил Кубраков.

Реклама:

По его словам, результаты работы миссии будут сформированы в долговременный проект технической помощи Украине.

Ассамблея также одобрительно отметила усилия Украины по разблокированию свободного судоходства в Черном море и создание украинского коридора для гражданских судов.

Напоминаем:

Реклама:

На прошлой неделе Ассамблея Международной морской организации избрала новый состав своего Совета.

Членами Совета агентства на 2024-2025 годы стали Китай, Греция, Италия, Япония, Либерия, Норвегия, Панама, Корея, Британия и США.

Россия в состав не вошла.

"Справедливое решение, ведь никто не нанес большего вреда свободному судоходству за последние десятилетия, чем Россия. Благодарен членам ММО за этот ответственный шаг", - отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.