Сеть магазинов бытовой техники разоблачили в занижении НДС на 57 миллионов: "продавали" аудиокниги

Бюро экономической безопасности разоблачило сеть магазинов бытовой техники в уклонении от уплаты более 57 миллионов гривен налогов, благодаря занижению НДС.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ

Отмечается, что должностные лица компании искусственно занижали НДС при продаже потребителям бытовой техники и электроники.

В фискальных чеках кассиры уменьшали стоимость подлежащего налогообложению товара и одновременно добавляли к чека электронные книги, сервисы к смартфонам, планшетам, ноутбукам и т.д. Согласно Налоговому кодексу, такие электронные книги не подлежат налогообложению.

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В то же время, общая сумма чека оставалась неизменной.

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"Таким образом, ритейлер занижал положительное значение разницы между суммой налогового обязательства и суммой налогового кредита, уплачиваемой в государственный бюджет. В итоге предприятие недоплатило более 57 млн грн налогов", – резюмировали в Бюро.

Напоминаем:

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В прошлом году Рада приняла закон "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке украиноязычных аудиокниг" для стимулирования популяризации украиноязычного контента, однако на практике отдельные предприятия использовали его для уклонения от уплаты налогов.

Предприятие-партнер всемирно известной платформы пассажирских перевозок Uber уклонилось от уплаты 40 миллионов гривен налога.