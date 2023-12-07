Ситуація в енергосистемі 7 грудня: бізнес просять зменшити освітлення вивісок та вітрин

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Через ситуацію, що склалася в енергосистемі України з дефіцитом потужностей, бізнес закликають переглянути свій виробничий процес з точки зору енергоефективності, у противному разі доведеться застосовувати аварійні графіки відключень.

Про це йдеться в зверненні прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, яке оприлюднене 7 грудня о 17-00.

"Зниження температури, аварійні ремонти, обмежена робота сонячних електростанцій через хмарну погоду. Все це призвело до того, що в нашій енергосистемі зараз спостерігається дефіцит потужності", - зазначив він.

"Торговельні центри, магазини, ресторани можуть зменшити інтенсивність освітлення вивісок та вітрин. Підприємства можуть переглянути свій виробничий процес з точки зору енергоефективності", - наголосив прем'єр.

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За його словами, необхідно зменшити споживання електроенергії, особливо з 9 до 19.

"Уряд та енергетики закликають всіх і кожного зменшити споживання електроенергії", - йдеться у зверненні.

За словами прем’єра, до економії має також долучитися населення.

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"Не включайте одночасно потужні електроприлади. Переносьте прання на нічні години. Вимикайте світло в приміщеннях, які не використовуєте", - зазначив він.

За словами Шмигаля, тільки так вдасться уникнути запровадження графіків відключень електроенергії.

"Все це дозволить уникнути запровадження графіків відключень. Відповідальне споживання електроенергії кожного з нас – це світло для всіх", - наголосив він.

"В цей час ремонтні бригади та енергетики не сидять склавши руки. Продовжуються відновлювальні роботи 24/7. Залучаємо допомогу партнерів, аби посилювати генерацію", - додав прем'єр.

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Через цю зупинку теплових блоків, а також зниження температури навколишнього середовища фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі.

Сьогодні "Укренерго" бере аварійну допомогу трьох країн протягом восьми годин доби з 11.00 до 19.00 потужністю 700 МВт (3-4 енергоблоки ТЕС). До цього екстреного заходу довелося вдатися, бо більше нічим покрити дефіцит потужності. Останній захід - відключення споживачів.