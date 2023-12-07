Блокада кордону: в УЗ вирішили переправити заблоковані фури поїздами
АТ "Укрзалізниця" готується переправляти заблоковані на кордоні з Польщею українські вантажівки контрейлерними поїздами.
Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов, передає Інтерфакс-Україна.
Наразі польські митники оглядають навантажений 23 українськими вантажівками тестовий контрейлерний поїзд. Затримка пояснюється необхідністю узгодити габарити вантажів і наявність у фурах пального.
Зазначається, що в такий спосіб українські експортери намагаються вирішити проблему з перетином українсько-польського кордону, який протягом місяці блокують польські перевізники.
"Зараз у нас стоїть навантажений поїзд на переході з Хрубешувом (пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Ізов - Хрубешув" - ред.). У нас уже є завантажені 23 вагони контрейлерні з фурами", - сказав Ткачов.
За його словами, наразі українська та польська сторони узгоджують технічні питання.
У польської митниці є питання щодо габаритів вантажів, а також щодо наявності в баках фур палива.
"Найближчим часом ці питання ми намагатимемося вирішити, щоб його пропустили. Щойно цей тестовий поїзд пройде і все буде добре, ми запустимо це в масовому порядку", - пообіцяв чиновник.
Він додав, що оператором таких вантажоперевезень залізницею буде Український державний центр транспортного сервісу "Ліски".
Нагадуємо:
Блокування українсько-польського кордону призвело до зниження експорту через пункти пропуску на 40%, що, своєю чергою, спричинило втрату держбюджетом 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.