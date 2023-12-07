Ситуация в энергосистеме 7 декабря: бизнес просят уменьшить освещение вывесок и витрин

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Из-за ситуации, сложившейся в энергосистеме Украины с дефицитом мощностей, бизнес призывают пересмотреть свой производственный процесс с точки зрения энергоэффективности, в противном случае придется применять аварийные графики отключений.

Об этом говорится в обращении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, которое обнародовано 7 декабря в 17-00.

"Снижение температуры, аварийные ремонты, ограниченная работа солнечных электростанций из-за облачной погоды. Все это привело к тому, что в нашей энергосистеме сейчас наблюдается дефицит мощности", - отметил он.

"Торговые центры, магазины, рестораны могут уменьшить интенсивность освещения вывесок и витрин. Предприятия могут пересмотреть свой производственный процесс с точки зрения энергоэффективности", - подчеркнул премьер.

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По его словам, необходимо уменьшить потребление электроэнергии, особенно с 9 до 19.

"Правительство и энергетики призывают всех и каждого уменьшить потребление электроэнергии", - говорится в обращении.

По словам премьера, к экономии должно также присоединиться население.

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"Не включайте одновременно мощные электроприборы. Переносите стирку на ночные часы. Выключайте свет в помещениях, которые не используете", - отметил он.

По словам Шмыгаля, только так удастся избежать введения графиков отключений электроэнергии.

"Все это позволит избежать введения графиков отключений. Ответственное потребление электроэнергии каждого из нас - это свет для всех", - подчеркнул он.

"В это время ремонтные бригады и энергетики не сидят сложа руки. Продолжаются восстановительные работы 24/7. Привлекаем помощь партнеров, чтобы усиливать генерацию", - добавил премьер.

Напоминаем:

7 декабря днем враг нанес удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне. В результате артобстрела серьезно повреждено оборудование. Прекратили работу два энергоблока

Из-за этой остановки тепловых блоков, а также снижения температуры окружающей среды фиксируется временный дефицит электроэнергии в энергосистеме.

Сегодня "Укрэнерго" берет аварийную помощь трех стран в течение восьми часов суток с 11.00 до 19.00 мощностью 700 МВт (3-4 энергоблока ТЭС). К этой экстренной мере пришлось прибегнуть, потому что больше нечем покрыть дефицит мощности. Последняя мера - отключение потребителей.