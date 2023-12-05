Експорт через українсько-польський кордон скоротився на 40% – Гетманцев

Блокування українсько-польського кордону призвело до зниження експорту через пункти пропуску на 40%, що, своєю чергою, спричинило втрату держбюджетом 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в етері телемарафону "Єдині новини".

За словами Гетманцева, блокування польськими перевізниками кордону потужним ударом по українській економіці.

"Ми маємо на 40% зменшення експорту через відповідні сухопутні пункти пропуску. Маємо заяву від перевізників про втрати у 400 млн євро тільки за перші два тижні цієї блокади". – зазначив Гетманцев.

Реклама:

Крім того, за результатами листопада бюджет втратив 9,3 млрд грн від недонадходження митних платежів.

Також нардеп закликав уряди країн, де відбувається блокування кордону, повинні недопустити моменту, коли ситуація стане критичною, оскільки це також вдарить по них.

"Послаблюючи Україну, вони зміцнюють нашого спільного ворога і призводять до того, щоб він потужніше вдарив по їхніх же економіках. Зважаючи на те, що блокуванням займаються маргінальні політичні сили, які точно не представляють більшість у цих країнах, переконаний у тому, що на цьому тлі не треба гратися в політику, а треба виконувати європейський закон, який дозволяє вільний рух транспортних засобів по території ЄС", – підсумував Гетманцев.

Реклама:

Нагадаємо:

В Єврокомісії заявили, що виступають проти відновлення системи видачі дозволів для українських далекобійників, що вимагають польські блокувальники кордону.

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" 4 грудня розпочали оформлення порожніх великовагових вантажівок.

Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі працюють над умовами розблокування кордону та вже домовилися про частину таких умов.