БЭБ разоблачило незаконную продажу электронных сигарет: изъяли продукцию на 40 миллионов

БЭБ

Бюро экономической безопасности разоблачило масштабную схему реализации жидкости к сигаретам, электронные сигареты и компонующие без марок акцизного налога.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что подакцизный товар незаконно продавала группа в нескольких западных областях.

Детективы одновременно провели более 20-ти обысков в складских, офисных помещениях и сети магазинов. В результате было обнаружено и изъято более 20 тыс. незаконно изготовленных электронных сигарет, большое количество жидкостей для наполнения электронных сигарет, наборов для затворения жидкостей, ароматизаторы, картриджи со смесью для курения.

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Ориентировочная сумма изъятого имущества составляет более 40 млн грн.

Напоминаем:

В ноябре детективы территориального управления БЭБ в Киевской области разоблачили схему реализации контрафактных электронных табачных изделий.

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