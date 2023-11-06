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На Київщині викрили продавців нелегальних електронних сигарет: відправляли по всій Україні

Понеділок, 6 листопада 2023, 13:34 - Анастасія Жарикова
 
беб

Детективи територіального управління БЕБ на Київщині викрили схему реалізації контрафактних електронних тютюнових виробів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що троє мешканців Макарова налагодили тіньову схему з постачання електронних тютюнових виробів з-за кордону. 

Далі контрафакт розповсюджували оптовими партіями по Україні за допомогою соцмереж та поштових операторів. 

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Також товар продавали у пунктах роздрібної торгівлі в Бородянці, Макарові та Білогородці.

Детективи БЕБ провели обшуки в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та пунктах продажу. Було вилучено понад 4 тис електронних цигарок, майже 6 тис ємностей з рідинами для паління, тютюн для кальяну та автомобіль. 

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 4 млн грн.

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Встановлюються шляхи постачання контрафактної продукції та повне коло причетних до незаконної діяльності осіб, триває слідство.

Економічна правда

БЕБ тютюн
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