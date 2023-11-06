На Київщині викрили продавців нелегальних електронних сигарет: відправляли по всій Україні
Детективи територіального управління БЕБ на Київщині викрили схему реалізації контрафактних електронних тютюнових виробів.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Слідство встановило, що троє мешканців Макарова налагодили тіньову схему з постачання електронних тютюнових виробів з-за кордону.
Далі контрафакт розповсюджували оптовими партіями по Україні за допомогою соцмереж та поштових операторів.
Також товар продавали у пунктах роздрібної торгівлі в Бородянці, Макарові та Білогородці.
Детективи БЕБ провели обшуки в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та пунктах продажу. Було вилучено понад 4 тис електронних цигарок, майже 6 тис ємностей з рідинами для паління, тютюн для кальяну та автомобіль.
Орієнтовна вартість вилученого становить понад 4 млн грн.
Встановлюються шляхи постачання контрафактної продукції та повне коло причетних до незаконної діяльності осіб, триває слідство.
Економічна правда