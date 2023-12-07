Благодаря UNITED24 восстановили уже 22-й мост, разрушенный во время российского вторжения

На Житомирщине восстановили еще один мост, соединяющий 7 населенных пунктов, которые были освобождены в апреле 2022 года.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Мост восстановлен благодаря United24 - глобальной инициативе в поддержку Украины.

"Мост соединяет 7 населенных пунктов громады, которые в начале апреля 2022 года были освобождены от российских войск. Он поможет улучшить логистику региона и гарантировать безопасный проезд жителям близлежащих сел и городков", - отметил вице-премьер.

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"Продолжаем восстанавливать инфраструктуру и возвращать нормальную жизнь на деоккупированные территории. Спасибо каждому, кто поддерживает UNITED24 и помогает восстанавливать Украину", - добавил он.

Напоминаем:

United24 была запущена 5 мая 2022 года украинскими властями. На платформе будет осуществляться сбор средств в поддержку Украины. Каждый человек в мире может сделать пожертвование и помочь Украине.

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Ранее благодаря донорам программы UNITED24 был восстановлен уже 21 мост.