На фондовом рынке спорят о рецессии в США в следующем году
Макроэкономические оценки США на 2024 год колебаються относительно спада, крупные участники фондового рынка расходятся во мнениях относительно поквартального прироста.
Об этом пишет Reuters.
"Отсутствие консенсуса среди прогнозистов резко контрастирует с тем, что было год назад, когда большинство прогнозировало рецессию в США и быстрое снижение ставок, что не произошло. В третьем квартале этого года крупнейшая экономика мира выросла на 5,2%", - говорится в статье.
Банки и управляющие активами имеют разное мнение относительно поквартальных застоев. Если в прошлом году на экономический застой в США указывало большинство экспертов - сейчас эти оценки различны. Прирост ВВП США прогнозируют в 1,2%, на это повлияла политика высоких учетных ставок от Федеральной резервной системы (ФРС).
"Участники рынка готовятся к неровному началу нового года после сильного ралли в прошлом месяце как для акций, так и для облигаций на основе краткосрочного консенсуса относительно того, что инфляция и процентные ставки находятся на устойчивом пути к снижению", - оценивает издание.
Крупнейшая европейская компания по управлению активами Amundi ожидает экономический спад США в первой половине 2024 года, подобные прогнозы имеет Deutsche bank. Зато Morgan Stanley не видит признаков рецессии, и прогнозирует стабильность высоких ставок ФРС до следующего года, тогда как JP Morgan видит риск рецессии реальным, а инвестиционная компания Goldman Sachs - ограниченным.
Напомним:
Экономика США в третьем квартале выросла на 5,2% в годовом исчислении, что является лучшим показателем, чем 4,9% как ожидалось ранее.
В Еврокомиссии прогнозируют, что экономика еврозоны в этом году будет расти меньше, чем прогнозировалось ранее, - на 0,6%, что на 0,2 п.п. ниже, чем ожидалось в сентябрьском прогнозе Еврокомиссии.