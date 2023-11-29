Економіка США у третьому кварталі зросла швидше, ніж очікувалося

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Економіка США у третьому кварталі зросла на 5,2% у річному обчисленні, що є кращим показником, ніж 4,9% як очікувалось раніше.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у ВВП США зріс на 5,2% у річному обчисленні в минулому кварталі, в порівнянні з раніше зареєстрованими темпами в 4,9%, згідно з даними Бюро економічного аналізу (BEA) Міністерства торгівлі.

Крім того, це є найкращим показником зростання із четвертого кварталу 2021 року.

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У другому кварталі економіка США зросла на 2,1% і збільшується з темпами, які значно перевищують те, що офіційні особи Федеральної резервної системи вважають неінфляційним темпом зростання близько 1,8%.

"Перегляд зростання в бік збільшення в минулому кварталі відобразив підвищення інвестицій у бізнес та нерухомість, переважно склади та медичні установи. Витрати державних і місцевих органів влади також були переглянуті вгору", – йдеться в повідомленні.

Проте зростання споживчих витрат, на які припадає понад дві третини економічної активності США, було знижено до все ще стабільних 3,6%. Також збільшення кількості робочих місць сповільнилося у жовтні, а рівень безробіття зріс майже до дворічного максимуму у 3,9%.

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