Google выпустил новую модель генеративного ИИ Gemini

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Корпорация Google представила свою самую совершенную модель искусственного интеллекта Gemini, способную обрабатывать различные формы информации, такие как видео, аудио и текст, и которая способна работать на любых устройствах - от центров обработки данных до мобильных устройств.

Об этом пишет Financial Times.

"Версия Gemini была разработана специально для работы на мобильных устройствах и будет интегрирована в новейшие телефоны Google Pixel. Pixel 8 Pro - первый смартфон, созданный для работы под управлением Gemini Nano", - пишет FT.

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В компании добавили, что Gemini стала первой моделью ИИ, которая превзошла людей-экспертов в выполнении определенных задач, опередив модель GPT4 от OpenAI в нескольких тестах.

В частности, она может решать математические задачи, анализировать научные данные и выполнять продвинутое кодирование.

Gemini также будет интегрирован в Bard, чат-бот Google на базе ИИ на английском языке, доступный в более чем 170 странах, в том числе в США, Азии и Африке, компания планирует обновить его более мощным программным обеспечением в следующем году.

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Однако Gemini пока не будет доступен в Европе и Великобритании, что, как объясняют в Google, связано с регуляторными препятствиями.

"Мы определенно работаем над этим и четко сотрудничаем с местными регуляторами, чтобы убедиться, что мы взаимодействуем с ними, прежде чем запускать продукт в любой конкретной сфере", - сказали в Google.

Экономическая правда