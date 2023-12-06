Доходы местных бюджетов в этом году увеличились на 15%

Выполнение местных бюджетов несмотря на войну имеет положительную динамику по сравнению с показателями прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"По состоянию на 1 декабря 2023 года в общий фонд местных бюджетов, без учета межбюджетных трансфертов, поступило 407,3 млрд грн, или на 52,8 млрд грн (+ 15%) больше по сравнению с соответствующим периодом 2022 года", - сказал заместитель министра финансов Денис Улютин.

Кроме этого, как отметил чиновник, в министерстве разработали законопроект с предложением увеличения полномочий местного самоуправления в вопросах администрирования налогов и сборов.

Реклама:

В министерстве также пообещали 33,4 млрд грн в следующем году наиболее пострадавшим общинам.

Напомним:

8 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о перенаправлении "военного НДФЛ", 17 ноября президент Зеленский подписал его.

Реклама:

Читайте также: Вопрос на 120 миллиардов: что будет, если у местных общин забрать "военный" НДФЛ?