Доходы местных бюджетов в этом году увеличились на 15%
Выполнение местных бюджетов несмотря на войну имеет положительную динамику по сравнению с показателями прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"По состоянию на 1 декабря 2023 года в общий фонд местных бюджетов, без учета межбюджетных трансфертов, поступило 407,3 млрд грн, или на 52,8 млрд грн (+ 15%) больше по сравнению с соответствующим периодом 2022 года", - сказал заместитель министра финансов Денис Улютин.
Кроме этого, как отметил чиновник, в министерстве разработали законопроект с предложением увеличения полномочий местного самоуправления в вопросах администрирования налогов и сборов.
В министерстве также пообещали 33,4 млрд грн в следующем году наиболее пострадавшим общинам.
Напомним:
8 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о перенаправлении "военного НДФЛ", 17 ноября президент Зеленский подписал его.
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