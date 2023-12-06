Средняя зарплата выросла до 18,5 тысячи, конкуренция среди соискателей работы растет - исследование

В ноябре количество предложений работы на рынке труда уменьшилось, а количество отзывов от соискателей выросло впервые с начала года.

Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Work.ua.

Аналитики отмечают, что в ноябре, как и в течение всего 2023 года, изменения на рынке труда были связаны с обычными сезонными колебаниями. После активного периода найма в сентябре и октябре, когда предприниматели готовился к "высокому бизнес-сезону", количество вакансий органично уменьшилось.

Четвертый месяц подряд работодатели размещают более 100 тысяч вакансий. Однако в восстановлении рынка труда все еще наблюдаются диспропорции по регионам - хотя осенью многие компании релоцировались в прифронтовые регионы, количество вакансий здесь все еще значительно меньше довоенных показателей.

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Work.ua

В Work.ua называют важным фактором на рынке труда военный рекрутинг. В частности, в ноябре самый большой прирост вакансий наблюдаем в категории "Охрана, безопасность", где раньше были размещены военные вакансии. Также среди должностей с самой большой зарплатой — специалисты, которые требуются войску.

Также аналитики отметили следующие положительные тенденции:

размер средней заработной платы вырос до 18500 грн;

впервые за 2023 год на рынке труда возросла конкуренция среди соискателей, но говорить о преодолении дефицита кадров еще рано.

Напоминаем:

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Аналитики рынка труда в Украине продолжают наблюдать хроническую нехватку квалифицированных кандидатов на вакансии: работодателям все сложнее находить специалистов.

Экономическая правда