Праця в Україні дорожчає: дефіцит кадрів спонукає роботодавців інвестувати в зарплати

Аналітики ринку праці в Україні продовжують спостерігати хронічний брак кваліфікованих кандидатів на вакансії: роботодавцям дедалі складніше знаходити фахівців.

Про це йдеться в новому дослідженні ринку праці кадрового порталу Work.ua.

Ситуація стимулює компанії бути відкритими до кандидатів різного віку, працювати з ветеранами та людьми з інвалідністю.

У жовтні бізнес також намагався конкурувати за шукачів за допомогою збільшення зарплат — середній показник склав 18 000 грн. За місяць середня заробітна плата зросла на 3%.

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Серед областей-лідерів зросли зарплати у Львівській (+500 грн до 18 000 грн), Дніпропетровській (+500 грн до 17 500 грн) та Одеській області (+350 грн до 17 850 грн).

Найбільше зростання зарплат відчули працівники у таких сферах:

з 20 000 грн до 21 500 грн — "Будівництво, архітектура";

з 20 000 грн до 21 000 грн — "Маркетинг, реклама, PR";

з 17 500 грн до 18 500 грн — "Культура, музика, шоубізнес";

з 17 000 грн до 17 500 грн — "Логістика, склад, ЗЕД", "Юриспруденція";

з 16 000 грн до 16 500 грн — "Бухгалтерія, аудит", "Готельно-ресторанний бізнес, туризм", "Сфера обслуговування";

з 15 000 грн до 16 000 грн — "Охорона, безпека";

з 15 000 грн до 15 500 грн — "Секретаріат, діловодство, адміністратори".

Рейтинг посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) очолюють військовослужбовці — таким спеціалістам пропонують від 20 000 грн до 125 000 грн.

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Також високий дохід мають представники таких професій:

55 000 — медіабаєр ;

45 000 — водій-міжнародник;

40 000 — ендодонтист;

40 000 — технолог кондитерського виробництва;

37 500 — рихтувальник ;

37 500 — рієлтор;

35 000 — бізнес-аналітик.

Натомість найменший дохід (до 10 000 грн) мають гардеробники, консьєржі, прибиральники й санітари.

У жовтні 2023 року, за даними Work.ua, роботодавці опублікували 104 942 вакансій. І хоча пропозицій роботи на ринку на 13% менше, ніж було у жовтні 2021 року (тоді було зафіксовано найбільшу кількість вакансій за останні 3 роки), загальна тенденція позитивна: вже три місяці поспіль на ринку праці понад 100 000 пропозицій роботи.

Це відповідає кількості офіційно зареєстрованих безробітних — 108 000 громадян, за інформацією Державного центру зайнятості.

Work.ua

Дві третини (62%) всіх вакансій розміщені у п’яти областях: Київській (34 863), Дніпропетровській (10 070), Львівській (9 766), Одеській (7 054) та Харківській (3 729). Серед лідерів незначне збільшення пропозицій роботи відбулося лише на Київщині (+1%). Також незначний приріст вакансій у жовтні відбувся у Сумській (+2,5%, 988 вакансій), Тернопільській (+2%, 2 233) та Миколаївській області (+2%, 1 244).

Але порівняно із довоєнними показниками, найбільший приріст робочих місць, як і раніше, фіксується на заході країни: у Закарпатській (186%), Івано-Франківській (173%), Хмельницькій (158%) та Чернівецькій області (154%).

Така динаміка відновлення повʼязана з міграцією бізнесу всередині держави. За понад півтора року від початку повномасштабної війни з прифронтових регіонів у більш безпечні переїхало 840 підприємств. Більшість із них релокувалися до Львівської, Закарпатської, Чернівецької та Івано-Франківської областей.

Work.ua

У жовтні лідерство за кількістю вакансій очолила категорія "Робочі спеціальності, виробництво" (приріст +2% до вересня, 20 018 вакансій).

У категорії "Сфера обслуговування", що традиційно пропонувала шукачам найбільшу кількість вакансій, маємо 19 417 пропозицій роботи, що на 4% менше, ніж у вересні.

Також серед лідерів категорії "Продаж, закупівля" (+2%, 14 012), "Роздрібна торгівля" (-1%, 12 755), "Логістика, склад, ЗЕД" (+3%, 11 265), "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (-7%, 10 518). Остання показала найбільше зниження кількості вакансій серед категорій-лідерів.

Замикає десятку категорій з найбільшою кількістю пропозицій роботи "Медицина, фармацевтика", де відкрито 6 583 вакансій (-1% до вересня). Більше про ринок праці у сфері медицини Work.ua розповідав у окремому дослідженні.

У жовтні зросла кількість вакансій у категоріях "Страхування" (+7%, 205), "Охорона, безпека", (+5%, 2 164), "Нерухомість" (+5%, 767), "Юриспруденція" (+4%, 1 245), "Фінанси, банк" (+3%, 4 300).

За окремими посадами найбільше зросла кількість вакансій для військовослужбовців (+74%, 280).

Зростає попит на таких спеціалістів:

майстер шиномонтажу (+23% до вересня, 163 вакансій);

курʼєр (+22%, 784);

кранівник (+17%, 120);

дизайнер меблів (+14%, 153);

медіабаєр (+14%, 217);

укладальник (+12%, 201);

офіс-менеджер (+10%, 304);

координатор зі збуту (+10%, 208).

У жовтні на ринку праці продовжилася тенденція збільшення кількості вакансій для ветеранів (+5%, 5 584), пенсіонерів (+2%, 3 865), людей з інвалідністю (+1%, 8 493). Також стало більше пропозицій дистанційної роботи (+3%, 6 562).

Проте загальна тенденція поки що незмінна: в умовах війни Україна відчуває кадровий голод.

У жовтні 345 281 шукач оновив або створив резюме на сайті Work.ua. Це на 3% більше, ніж було у вересні.

Серед них 58% жінок та 42% чоловіків. Найбільше серед них кандидатів у віці 18-24 роки (29%). Ще 27% — це люди віком від 25 до 34 років, 22% — від 35 до 44 років, 13% — від 45 до 54 років. Кандидати віком понад 55 років складають 6% від усіх шукачів. Ще 2% кандидатів не досягли 18 років.

В абсолютних цифрах найбільше нових кандидатів прибуло у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях. Проте, як порівняти з вереснем, найбільший приріст спостерігаємо у Донецькій (+6%), Чернігівській (+2%) та Сумській областях (+1%).

Компанії, що пропонують віддалену роботу, мають найбільший вибір шукачів: на вакансії з дистанційною зайнятістю відгукуються майже у 5 разів частіше, ніж у середньому на ринку праці. В цілому ж конкуренція серед шукачів досягла плато: середня кількість відгуків на 1 вакансію у жовтні була така сама, як і у вересні.

Щодо офлайн-бізнесу, то найбільшу кількість відгуків отримують компанії у Київській та Харківській області. А от найменшу — у Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській, Черкаській та Рівненській області.

У жовтні 2023 року посилилася конкуренція в IT. Саме на посади айтівців рекрутери отримують рекордні кількості відгуків.

На вакансію верстальника в середньому відгукується 284 шукачів, Front-end Developer — 255, вебдизайнера — 154, тестувальника — 121, Angular-розробника — 101. Зросла конкуренція і на суміжні з IT, віддалені професії: на посаду копірайтера претендують у середньому 70 шукачів, відеомонтажера — 62. В середньому на ці посади конкуренція збільшилася на 10%.

Натомість у сфері медицини не вщухає гострий кадровий голод. Серед 10 посад із найнижчою конкуренцією, де роботодавцям заледве вдається отримати один відгук, маємо ендоскопіста, ендокринолога, гастроентеролога. Також у дефіциті специфічні робітничі професії: гірник, монтер колії, штампувальник.