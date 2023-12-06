Стоимость рождественской продуктовой корзины из-за блокады границы может вырасти - Минагрополитики

Рождественская продуктовая корзина в Украине однозначно подорожает, если до 10 декабря польские перевозчики не перестанут блокировать пункты пропуска на украинско-польской границе.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина.

"Такой риск (подорожание – ред.) есть. Если партнеры (польская сторона – ред.) все-таки выполнят обещания, потому что в последние дни продолжается активная дискуссия, например до 10 декабря, в дальнейшем ситуация урегулируется, тогда он будет меньше. Если она (забастовка - ред) будет весь декабрь, то (...) к сожалению, она (рождественская продуктовая корзина - ред.) будет несколько дороже", - сказал он.

Для прогноза подорожания Высоцкий предложил разделить праздничный продуктовый набор на несколько частей, вынеся отдельно базовые социальные продукты.

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"Овощи борщового набора, к счастью, фактически полностью обеспечивают внутреннее производство. Никаких ценовых колебаний на них нет", - отметил он.

Также ряд продуктов сегодня дешевле, чем в этот же период прошлого года, в частности лук и морковь - на 60%, яйца - на 16%, масло - на 18%, гречка - на 60%. Соответственно, по базовым продуктам, которые обеспечивает отечественное производство, в текущем сезоне нет продуктовой инфляции.

Ко второму блоку продуктов замминистра отнес импортные товары.

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"Какого-то дефицита физического не предполагается, потому что пусть и с задержкой, но эта продукция доезжает. Но если машина едет плюс неделю или плюс тысячу километров или две, логично, что логистика дорожает", - объяснил чиновник.

Да, Украина импортирует бананы, цитрусовые, большинство морепродуктов, рыбу. Соответственно из-за забастовки на украинско-польской границе импорт этих продуктов частично снизился.

"Все это не имеет отношения к базовым продуктам: яйца, молоко, овощи, крупы – всего этого достаточно для обеспечения внутреннего потребления", - резюмировал Высоцкий.

Напоминаем:

Блокирование украинско-польской границы привело к снижению экспорта из-за пунктов пропуска на 40%, что, в свою очередь, повлекло за собой потерю госбюджетом 9,3 млрд грн из-за недопоступления таможенных платежей