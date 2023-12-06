Враг в который раз обстрелял ТЭС в прифронтовом регионе
Среда, 6 декабря 2023, 11:09 -
Ночью 6 декабря в результате нескольких российских обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовой области, пострадавших нет.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Энерго.
Из-за обстрела без отопления остались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией.
Оборудование предприятия получило повреждения. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и возобновлению теплоснабжения для жителей.
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В компании отметили, что за последние полтора месяца это уже шестая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию.
Напоминаем:
По состоянию на 6 декабря все населенные пункты, обесточенные из-за непогоды в заживлении, в результате боевых действий и технических причин обесточены 423 населенных пункта.
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