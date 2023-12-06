В Україні через бойові дії без світла лишаються понад 400 населених пункти

Станом на 6 грудня усі населені пункти, знеструмлені через негоду заживленні, внаслідок бойових дій та технічних причин знеструмлено 423 населені пункти.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

Зазначається, що на Донеччині залишаються без електропостачання 117 населених пунктів. Також заживлено 8 населених пунктів (8,5 тисячі споживачів), знеструмлених через бойові дії.

У Запорізькій області залишаються без напруги 63 населених пункти – близько 26 тис споживачів. Також з технічних причин без електроенергії 1,5 тисячі абонентів.

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Обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей. Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.

На Сумщині та Чернігівщині внаслідок бойових дій без світла залишаються 71 населений пункт. Також на Харківщині знеструмлено 1,4 тисячі споживачів через бойові дії, заживлено 67 абонентів. У Херсонській області залишаються без напруги 45 населених пунктів – понад 26 тис точок обліку.

На Львівщині через порушення правил проведення земляних робіт пошкоджено підземний розподільний газопровід низького тиску. Без газопостачання залишились 98 абонентів. Витік газу ліквідовано. Роботи тривають.

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У міністерстві додають, що ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована. Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.

Економічна правда.