Рада ухвалила законопроєкт про відновлення податкових перевірок з 1 грудня
Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №10016-д про часткове повернення документальних податкових перевірок.
Про це повідомив у Telegram перший заступник голови податкового комітету ВР, народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, документ підтримав 231 депутат.
Железняк додав, що в тексті законопроєкту, майже нічого не змінилося після першого читання, окрім:
- строк повернення документальних планових податкових перевірок перенесено з 1 листопад на 1 грудня;
- мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року
"Прийняття законопроєкту - це одна з останніх вимог МВФ для ухвалення траншу. Зараз текст має бути прийнятий партнерами", - додав нардеп.
Нагадаємо:
Верховна Рада на засіданні 17 жовтня підтримала в першому читанні законопроєкт №10016-д про повернення податкових перевірок бізнесу.
Так, до проведення документальних планових перевірок можуть бути включені платники, які за 2021 рік:
- мали вдвічі більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;
- мали рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% по галузі та ПДВ менший ніж 50% по галузі;
- річний дохід становить понад 10 млн грн, при тому загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.
Законопроєкт не повертає перевірки для ФОПів першої та другої груп та підприємств на окупованих територіях або територіях, де йдуть бойові дії.
Перевірки, які були відкриті законопроєктом №8401 з серпня 2023 року, а саме виробників тютюну, палива, алкоголю, грального бізнесу та надавачів фінансових послуг, залишаються у пріоритеті.
Прийняття законопроєкту №10016-д є одним зі структурних маяків у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Раніше Железняк писав, що після втручання в процес розгляду податкового законопроєкту №8401 заступника глави Офісу президента Ростислава Шурми, депутати без погодження з МВФ замінили текст проєкту, який був структурним маяком, розробленим на виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом.
Економічна правда