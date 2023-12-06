Украинцы за границей, впервые оформляющие паспорт, смогут пройти идентификацию по видео
Кабинет министров усовершенствовал экспериментальный проект по оформлению внутреннего и заграничного паспортов находящимся за пределами страны украинцам.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Изменения предусматривают введение процедуры приема ГП "Документ" за границей документов и анкет-заявлений от лиц, впервые оформляющих паспорт гражданина Украины после достижения 18-летнего возраста.
Для этого зарубежным обособленным подразделениям ГП "Документ" будут предоставлены возможности проводить процедуру установления личности в режиме видеоконференцсвязи с участием заявителя и членов его семьи, близкого лица.
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С 27 ноября в Италии можно обменять и восстановить украинское водительское удостоверение.