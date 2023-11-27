Українці в Італії можуть обміняти та відновити посвідчення водія
З 27 листопада в Італії можна обміняти та відновити українське посвідчення водія.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Послугу можна отримати в місті Роццано (провінція Мілан), торгівельний центр "Фіордалісо Мілан". Там розташовані спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортного сервісу".
Вони працюють з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00 порядком живої та електронної черги.
Для обміну та відновлення водійських прав треба мати такі документи:
- паспорт громадянина України з місцем проживання в ньому, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання, або закордонний паспорт;
- ідентифікаційний номер;
- документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних;
- медична довідка (на період воєнного стану не обовʼязкова).
Після подачі документів людину фотографують та створюють заявку на відновлення посвідчення водія. Її надсилають в Україну до сервісного центру МВС. У разі схвалення людина отримає готове посвідчення водія.
Нагадуємо:
Обмін та відновлення посвідчення водія для українців доступні в Польщі, Чехії, Німеччині, Іспанії та Туреччині. У Словаччині можна лише обміняти документ.