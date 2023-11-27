Українці в Італії можуть обміняти та відновити посвідчення водія

З 27 листопада в Італії можна обміняти та відновити українське посвідчення водія.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Послугу можна отримати в місті Роццано (провінція Мілан), торгівельний центр "Фіордалісо Мілан". Там розташовані спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортного сервісу".

Вони працюють з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00 порядком живої та електронної черги.

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Для обміну та відновлення водійських прав треба мати такі документи:

паспорт громадянина України з місцем проживання в ньому, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання, або закордонний паспорт;

ідентифікаційний номер;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних;

медична довідка (на період воєнного стану не обовʼязкова).

Після подачі документів людину фотографують та створюють заявку на відновлення посвідчення водія. Її надсилають в Україну до сервісного центру МВС. У разі схвалення людина отримає готове посвідчення водія.

Нагадуємо:

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Обмін та відновлення посвідчення водія для українців доступні в Польщі, Чехії, Німеччині, Іспанії та Туреччині. У Словаччині можна лише обміняти документ.