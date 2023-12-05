До 100 тисяч на відкриття бізнесу: Мінсоцполітики перезапустило програму для малозабезпечених

Міністерство соціальної політики перезапустило раніше розроблену програму "Рука допомоги", згідно з якою непрацюючі громадяни з малозабезпечених сімей можуть отримати кредит на започаткування або розвиток власної справи.

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

"Міністерство перезапустило розроблену раніше програму "Рука допомоги". Вона спрямована на допомогу малозабезпеченим особам у відкритті власної справи", - зазначили в Мінсоцполітики.

Суть програми полягає в тому, що непрацюючі працездатні особи з малозабезпеченої сім'ї можуть отримати одноразову безвідсоткову безповоротну допомогу в розмірі до 100,5 тис. грн для відкриття або розвитку власної справи.

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Фінансова допомога надається на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для розвитку власного бізнесу. Громадяни можуть отримати безвідсотковий кредит від держави строком на 3 роки.

Допомога має бути повернута або після закінчення трирічного терміну з дати її отримання, однією сумою (протягом 30 календарних днів), або достроково, частинами відповідно до графіка, узгодженого центром зайнятості.

"Важливо: сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів та ЄСВ", - підкреслюють у міністерстві.

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Однак допомогу не потрібно повертати, якщо підприємець сплатив податки, збори та ЄСВ у сумі, що перевищує суму наданої допомоги; у перший рік від дати отримання допомоги, за направленням центру зайнятості, працевлаштував щонайменше 2-х осіб із малозабезпечених сімей терміном не менше, ніж на два роки.

Для отримання кредиту людина має звернутися до найближчого Центру зайнятості та подати заяву про надання фінансової допомоги, бізнес-план і довідку про несудимість до створеної Комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї.

До складу Комісії входять представники центру зайнятості, представники органів соціального захисту населення, органів місцевого самоврядування, територіальних органів ДПС, організацій роботодавців та профспілок (за згодою). Далі Комісія розглядає подані документи і після засідання надсилає особі письмове повідомлення про прийняте рішення.

"Якщо рішення позитивне, особа має створити юридичну особу або зареєструватися як фізична особа-підприємець протягом 30 календарних днів від дати отримання повідомлення", - ідеться в повідомленні.

Нагадуємо:

Програму "Рука допомоги" було розроблено спільно зі Світовим банком, у 2016-20198 рр. її було успішно пропілотовано в низці регіонів.