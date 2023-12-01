Забудовник Столар продає київський бізнес-центр "Парус" власнику NAVI

Антимонопольний комітет 30 листопада дозволив ТОВ "Ола Файн" придбати контрольну частку в статутному капіталі ТОВ "Парус Холдінг".

Про це повідомляється на сайті комітету.

За даними YouControl, ТОВ "Парус Холдінг" належить бізнесмену Вадиму Столару (80% через фонд "Генезис") та його колишній дружині Інні Майструк (20% через фонд "Стрім Інвестмент").

Ключовий актив цієї фірми – ТОВ "Передові технології плюс", на яке записана будівля торговельно-офісного комплексу "Парус" на вулиці Мечнікова, 2 у центрі Києва, пише Liga.net.

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Своєю чергою, за даними YouControl, ТОВ "Ола Файн" належить підприємцю Максиму Кріппі (100% через інвестиційний фонд "АРС Кепітал").

Нагадаємо:

У липні 2022 року Кріппа став відомим завдяки придбанню кіберспортивного клубу, чемпіона світу, NAVI. Видання Forbes з посиланням на джерела повідомляло, що угода про передачу прав на NAVI відбулася ще 2020 року.

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Засновником та власником NAVI раніше був Олександр Кохановський, чия компанія "Смартленд" у 2020 році стала переможцем аукціону з купівлі готелю "Дніпро" у центрі Києва, заплативши державі 1,1 млрд грн. ТОВ "Смартленд" зареєстроване у будівлі, що належить Кріппі.

Також у Forbes дізналися, що Кріппі належить беттингова компанія GGBet. Саме вона купила NAVI. Раніше GGBet була одним із головних спонсорів кіберспортивної команди.

У середині листопада стало відомо, що Кріппа придбав компанію-розробника гри S.T.A.L.K.E.R. – GSC Game World.

Влітку в Україні утворилась нова медіагрупа – інтернет-видання "Главком" перейшло у власність Тетяни Снопко. За пів року до цього Снопко придбала медіахолдинг "Економіка+", до складу якого входять видання Delo.ua, ТОП-100, Wo.mo і Marketing Media Review.

Джерела на медіаринку розповіли ЕП, що за угодами з придбання новинних сайтів стоїть підприємець Максим Кріппа, а Снопко виступає номінальною власницею активів.

Крім цього, Кріппа тричі був помічником народних депутатів на громадських засадах – Івана Бокого від Соціалістичної партії у 2006-2007 роках, Валерія Бабенка від БЮТ у 2007-2012 роках та Руслана Лук'янчука від БЮТ у 2007-2012 роках. Двоє останніх, за даними УП, входили до групи впливу Олександра Турчинова. Лук’янчука характеризували як "казначея каси блоку Тимошенко".