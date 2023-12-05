"Укрпочта" объявила тендер на 250 фургонов за средства от ЕБРР

В рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития АО "Укрпочта" объявило на портале ЕБРР тендер на закупку 250 автомобилей-фургонов.

Об этом говорится в сообщении на портале Prozorro, передает Интерфакс-Украина.

Компания заказала 250 фургонов грузоподъемностью не менее 1750 кг с сопутствующими услугами Full service по проекту развития логистики "Укрпочты" для реализации в 2024 году.

Тендерные предложения принимаются до 15 января 2024 г.

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"Проект позволит сделать важные инвестиции в логистическую инфраструктуру и автопарк "Укрпочты" для улучшения качества услуг и устойчивости бизнеса и сети компании. Он поддержит трансформацию операционной модели компании, а также улучшит качество услуг и устойчивость бизнеса и сети "Укрпочты", - говорится в сообщении.

Проект финансируется за счет кредитных средств/гранта, предоставленного ЕБРР.

В середине декабря планируют провести разъяснительную онлайн-встречу с заинтересованными поставщиками, где они смогут задать вопрос о тендерной документации.

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Напоминаем:

АО "Укрпочта" по результатам тендера заказало ООО "Компания Профикс" транзакционную систему для обеспечения выплат пенсий, денежной и социальной помощи электронными средствами за 81,75 миллиона гривень.