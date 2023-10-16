"Укрпошта" замовила розробку системи переказу грошей: витратять 82 мільйони

АТ "Укрпошта" за результатами тендеру замовило ТОВ "Компанія Профікс" транзакційну систему для забезпечення виплат пенсій, грошової та соціальної допомоги електронними засобами за 81,75 мільйона гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", пише видання "Наші гроші".

Національний поштовий оператор замовив програмне забезпечення "Система термінових переказів Профікс" в базовій комплектації за 10,50 млн грн.

Ще у 28,80 млн грн обійдеться його доопрацювання під потреби замовника. Технічна підтримка у формі оновлень протягом п’яти років коштватиме 18 млн грн - по 900 тис грн за квартал.

Реклама:

Крім цього, 8,16 млн грн припадає на 8 500 людино-годин техпідтримки в формі консультацій по 960 грн, а 16,29 млн грн – на 15 тис людино-годин доопрацювання програмного забезпечення за окремими заявками замовника по 1 086 грн.

Програмне забезпечення являтиме собою єдину систему для реєстрації, виплати, супроводження та управління поштовими переказами від юридичних і фізичних осіб та ФОП, переказом коштів у рамках платіжної системи, приймання, обробки та перерахування платежів на користь третіх осіб, виплати пенсій, соціальних допомог, субсидій та пільг, а також формування звітності.

Очікувана вартість закупівлі складала 83,46 млн грн. На аукціоні найнижчу ціну 81,74 млн грн пропонувало ТОВ "Міддлвер Європа". Однак компанія не вказала в довідці про досвід стан виконання аналогічних договорів із ПУМБ та Акцент-Банком "виконано/частково виконано".

Реклама:

Крім того, у відгуку від ПУМБ йшлося про співпрацю з "Middleware", а у відгуку від Акцент-Банк – про співпрацю із "Middleware Inc.", тоді як "Міддлвер Європа" було основним підрядником і розробником.

Так, замовник (АТ "Укрпошта") відхилив "Міддлвер Європа" за неусунення недоліків за добу та обрав переможцем наступного учасника – "Компанію Профікс" із ціною 81,75 млн грн.

Київською "Компанією ProFIX" володіють польська "ProFIX Poland Sp. z o.o." та 13 українців. "ProFIX Poland Sp. z o.o." на чолі з Максимом Кубровським була створена 16 лютого 2022 року.

Раніше, у 2016-2022 роках "Компанія Профікс" виграла тендери у НБУ та держбанків 13,37 млн грн.