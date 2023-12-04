Слушания по ликвидации Evergrande перенесли на январь

reuters

Китайская Evergrande Group в понедельник заявила, что получила разрешение на перенос судебного заседания по заявлению о ликвидации на 29 января 2024 года, что даст девелоперу время на доработку обновленного плана реструктуризации офшорного долга.

Об этом пишет Reuters.

"Решение было принято после того, как девелопер с крупнейшей в мире задолженностью в более 300 миллиардов долларов попросил об отложении слушаний, что неожиданно не вызвало возражений со стороны адвоката заявителя.

После переноса заседания в понедельник акции Evergrande отыграли потери, которые они понесли в начале дня, и подскочили более чем на 13%", - пишет агентство.

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Evergrande "несколько неожиданно получила дополнительное время на переосмысление своих планов", сказал Нил Макдональд из Kirkland & Ellis, юридический советник специальной группы оффшорных кредиторов, выступающих против новых условий.

Тем не менее, по его словам, Evergrande, скорее всего, будет ликвидирована на следующем слушании, если она не предложит план, приемлемый для всех кредиторов.

Гонконгская инвестиционная компания Top Shine подала ходатайство в июне 2022 года, заявив, что Evergrande не выполнила соглашение о выкупе акций, которые она приобрела в подразделении девелопера Fangchebao.

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"Мы посмотрим, что произойдет с компанией до 29-го числа, но если ничего не изменится, то да", - сказал Макдональд, отвечая на вопрос журналистов, будут ли кредиторы, которых представляет Киркленд, подавать заявление о ликвидации Evergrande, если нынешний заявитель отзовет свое заявление.

Адвокат Evergrande сообщил суду, что девелопер рассчитывает "доработать" свое предложение по реструктуризации в течение следующих пяти недель.

Согласно пересмотренным условиям, по словам адвоката, Evergrande предлагает кредиторам акции - 17,8% China Evergrande Group, 21,6% Evergrande Property Services Group и 28,5% Evergrande New Energy Vehicle Group.

Она также предложит сертификаты или право на получение дохода от продаваемых активов.

"Ликвидация не приносит пользы кредиторам, но чрезвычайно трудно получить план погашения долга, который бы удовлетворил всех - именно поэтому мы зашли в тупик с Evergrande", - сказал кредитный аналитик ANZ Bank China Тинг Мэнг.

Напомним:

Китайская Evergrande Group, девелопер с самой большой задолженностью, пытается предотвратить потенциально неизбежную ликвидацию, предложив в последнюю минуту обновленный план реструктуризации долга.

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Экономическая правда