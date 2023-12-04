Цены на нефть продолжают падать, несмотря на ограничения ОПЕК+

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Цены на нефть продолжают снижаться после падения на прошлой неделе, несмотря на решение ОПЕК+ о продлении ограничений добычи.

Об этом сообщает Enkorr.

Отмечается, что стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 78,26 долл за баррель, что на 0,62 долл (0,79%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу 1 декабря цена контрактов упала на 1,98 долл (2,5%), до 78,88 долл за баррель.

Также фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,51 долл (0,69%), до 73,56 долл за баррель.

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На прошлой неделе как Brent, так и WTI потеряли в цене около 2%.

По словам главного аналитика OANDA Крейга Эрлама, трейдеры либо не верят в то, что страны ОПЕК+ будут придерживаться согласованных условий, либо не считают сокращение добычи достаточным.

Добавляется, что и другие эксперты видят сигналы раскола внутри альянса, которые могут повлиять на его способность достичь поставленной цели, не говоря уже о дальнейшем сокращении добычи.

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Напомним:

Несколько стран-членов ОПЕК+ объявили о дополнительном сокращении добычи нефти до 2,2 млн баррелей в сутки, направленное на поддержание стабильности и баланса нефтяных рынков.