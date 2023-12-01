В ОПЕК+ погодили скорочення видобутку нафти, але ринок не повірив

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Кілька країн-членів ОПЕК+ оголосили про додаткове скорочення видобутку нафти до 2,2 млн барелів на добу, спроямоване на підтримку стабільності та балансу нафтових ринків.

Про це йдеться у заяві групи.

"Ці добровільні скорочення розраховані на основі необхідного рівня видобутку на 2024 рік, і є доповненням до добровільних скорочень, раніше оголошених у квітні 2023 року і згодом продовжених до кінця 2024 року, пояснили в ОПЕК+.

Так, про добровільні скорочення оголосили наступні країни ОПЕК+: Саудівська Аравія (1 тис барелів на добу); Ірак (223 тис барелів на добу); ОАЕ (163 тис б/д); Кувейт (135 тис б/д); Казахстан (82 тис б/д); Алжир (51 тис б/д); і Оман (42 тис б/д) з 1 січня до кінця березня 2024 року.

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Це доповнить оголошене добровільне скорочення РФ втдобутку на 500 тис барелів на добу на той самий період: 300 тис барелів на добу сирої нафти та 200 тис барелів на добу нафтопродуктів.

Як зазначає Reuters, світові ціни на нафту після оголошення рішення ОПЕК+ впали на 2%, частково через те, що скорочення були добровільними, а також через очікування інвесторів напередодні зустрічі, що подальші скорочення поставок можуть бути глибшими.

"Реакція ринку передбачає невіру в повну ефективність скорочень, - заявив аналітик JP Morgan Крістіан Малек.

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"Однак встановлення нових рамок для кожного члена для виконання своїх зобов'язань щодо скорочення відображає ступінь довіри і згуртованості між членами; наприклад, той факт, що Бразилія приєднується до ОПЕК+, свідчить про чисельну перевагу ОПЕК+", - додав він.

ОПЕК+ також запросила Бразилію, яка входить до топ-10 виробників нафти, стати членом групи. Міністр енергетики країни заявив, що вона сподівається приєднатися в січні.

Тим часом, ціни на нафту знижуються шостий тиждень поспіль на тлі скорочення видобутку з боку ОПЕК+.

Так, на ранок п'ятниці ф'ючерси на нафту марки Brent на лютий впали на 39 центів, або на 0,5%, до 80,47 доларів за барель. А ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 23 центи, або на 0,3%, до 75,73 доларів.

Економічна правда