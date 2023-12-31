Министр финансов Турции обещает снижение инфляции в 2024 году
Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что в 2024 году он планирует отменить программу валютной защиты депозитов и обещает снижение инфляции.
Об этом сообщает Министр финансов Турции Мехмет Шимшек на своей странице в X(Twitter).
Programımızın olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceğiz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 31, 2023
2024 yılı;
•Yıllık enflasyonda düşüşün başladığı,
•Rezerv yeterliliğinin daha da arttığı,
•Kur korumalı sistemin sonlandığı,
•Cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı,
•Bütçe disiplininin tesis…
Министр финансов стремится остановить программу валютной защиты депозитов, известную как KKM. Как сообщает Bloomberg, она был разработан для поощрения сбережений в турецких лирах, а не в иностранной валюте, гарантируя доходность депозитов в лирах, что компенсирует любые потери от курсовых разниц.
"ККМ был одним из инструментов, использовавшихся для поддержки турецкой лиры, когда она оказалась под давлением снижения процентных ставок в условиях высокой инфляции", говорится в сообщении Bloomberg.
Мехмет Шимшек подвел определенные итоги и определил цели на 2024 год:
- Годовая инфляция начала снижаться;
- достаточность резервов еще больше выросла;
- система защиты обменного курса закончилась;
- началось постоянное улучшение дефицита текущего счета;
- установлена бюджетная дисциплина;
- 2024 будет годом, в котором укрепятся основы устойчивого высокого роста.
Напомним:
В октябре эталонный индекс Borsa Istanbul 100 упал на 7,1%, что стало самой большой потерей для Турецких акций после разрушительных февральских землетрясений, и имел курс на худшее месячное падение за более чем три года.
В августе годовая инфляция в Турции приблизилась к 60%, что оказывает давление на центральный банк с целью дальнейшего повышения процентных ставок.