Министр финансов Турции обещает снижение инфляции в 2024 году

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что в 2024 году он планирует отменить программу валютной защиты депозитов и обещает снижение инфляции.

Об этом сообщает Министр финансов Турции Мехмет Шимшек на своей странице в X(Twitter).

Programımızın olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceğiz.



2024 yılı;

•Yıllık enflasyonda düşüşün başladığı,

•Rezerv yeterliliğinin daha da arttığı,

•Kur korumalı sistemin sonlandığı,

•Cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı,

•Bütçe disiplininin tesis… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 31, 2023

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Министр финансов стремится остановить программу валютной защиты депозитов, известную как KKM. Как сообщает Bloomberg, она был разработан для поощрения сбережений в турецких лирах, а не в иностранной валюте, гарантируя доходность депозитов в лирах, что компенсирует любые потери от курсовых разниц.

"ККМ был одним из инструментов, использовавшихся для поддержки турецкой лиры, когда она оказалась под давлением снижения процентных ставок в условиях высокой инфляции", говорится в сообщении Bloomberg.

Мехмет Шимшек подвел определенные итоги и определил цели на 2024 год:

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Годовая инфляция начала снижаться;

достаточность резервов еще больше выросла;

система защиты обменного курса закончилась;

началось постоянное улучшение дефицита текущего счета;

установлена бюджетная дисциплина;

2024 будет годом, в котором укрепятся основы устойчивого высокого роста.

Напомним:

В октябре эталонный индекс Borsa Istanbul 100 упал на 7,1%, что стало самой большой потерей для Турецких акций после разрушительных февральских землетрясений, и имел курс на худшее месячное падение за более чем три года.

В августе годовая инфляция в Турции приблизилась к 60%, что оказывает давление на центральный банк с целью дальнейшего повышения процентных ставок.