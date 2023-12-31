Все разделы
Укр / Рус

Министр финансов Турции обещает снижение инфляции в 2024 году

Воскресенье, 31 декабря 2023, 15:15 - Экономическая правда

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что в 2024 году он планирует отменить программу валютной защиты депозитов и обещает снижение инфляции.

Об этом сообщает Министр финансов Турции Мехмет Шимшек на своей странице в X(Twitter).

Реклама:

Министр финансов стремится остановить программу валютной защиты депозитов, известную как KKM. Как сообщает Bloomberg, она был разработан для поощрения сбережений в турецких лирах, а не в иностранной валюте, гарантируя доходность депозитов в лирах, что компенсирует любые потери от курсовых разниц.

"ККМ был одним из инструментов, использовавшихся для поддержки турецкой лиры, когда она оказалась под давлением снижения процентных ставок в условиях высокой инфляции", говорится в сообщении Bloomberg.

Мехмет Шимшек подвел определенные итоги и определил цели на 2024 год:

Реклама:
  • Годовая инфляция начала снижаться;
  • достаточность резервов еще больше выросла;
  • система защиты обменного курса закончилась;
  • началось постоянное улучшение дефицита текущего счета;
  • установлена бюджетная дисциплина;
  • 2024 будет годом, в котором укрепятся основы устойчивого высокого роста.

Напомним:

В октябре эталонный индекс Borsa Istanbul 100 упал на 7,1%, что стало самой большой потерей для Турецких акций после разрушительных февральских землетрясений, и имел курс на худшее месячное падение за более чем три года. 

В августе годовая инфляция в Турции приблизилась к 60%, что оказывает давление на центральный банк с целью дальнейшего повышения процентных ставок.

Турция инфляция финансы
Реклама:
Материалы по теме
Российские заводы Bosch продадут турецкому инвестфонду – СМИ 19 декабря 2023, 09:45
Турция сэкономила 2 миллиарда долларов на электроэнергии благодаря импорту российской нефти 18 декабря 2023, 20:18
Экспорт товаров военного назначения из Турции в РФ стремительно растет – FT 27 ноября 2023, 11:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте