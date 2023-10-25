Акції Туреччини падають найбільше у світі на тлі хвилювання щодо Ізраїлю

Еталонний індекс Borsa Istanbul 100 впав на 7,1%, що стало найбільшою втратою після руйнівних лютневих землетрусів, і мав курс на найгірше місячне падіння за більш ніж три роки.

Про це пише Bloomberg.

Головний авіаперевізник Turkish Airlines зазнав найбільше падіння, знизившись на 6,2%.

Цього місяця турецькі акції припинили своє зростання у 2023 році після зростання на 55% до 3 жовтня, оскільки Близький Схід був занурений у конфлікт, а стратегія роздрібних інвесторів щодо купівлі акцій як інструменту подолання інфляції зазнала тиску з боку центрального банку, пише видання.

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Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган скасував заплановану поїздку до Ізраїлю та "похвалив" ХАМАС, як визволителів палестинських земель. Окремо глава держави також заявив, що Туреччина призупиняє плани енергетичної співпраці з Ізраїлем.

"Схоже, що геополітичні занепокоєння збентежили інвесторів, і тиск був посилений сильними продавцями з боку низки брокерів, які працюють з іноземними інституційними інвесторами. Паніка серед вітчизняних інвесторів на тлі збільшення рівня маржинальних вимог і ймовірних викупів із місцевих фондів акцій спричинила цей крок", – заявив старший трейдер Global Securities у Стамбулі Джан Оксун.

Очікується, що центральний банк Туреччини підвищить тижневу ставку викупу до 35% на своєму засіданні 26 жовтня, що стане п’ятим підвищенням з травня, оскільки країна бореться з інфляцією, яка перевищує 60%.

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Економічна правда













