Китай ощутил спад производства в декабре

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В декабре 2023 года производственная активность в Китае падает третий месяц подряд, страна разрабатывает новый план экономического восстановления в 2024 году.

Об этом пишет Reuters.

В декабре производственная активность в Китае сократилась третий месяц подряд и ослабла больше, чем ожидалось. Основным фактором спада является слабый внешний спрос: индекс новых экспортных заказов в декабре составил 45,8, сократившись девятый месяц подряд.

"Некоторые компании в опросе сообщили, что сокращение зарубежных заказов и недостаточный внутренний платежеспособный спрос являются основными трудностями, с которыми сталкиваются компании", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в ноябре потребительские цены в Китае упали быстрее всего за последние три года, в то время, как дефляция на предприятиях углубилась из-за слабого внутреннего спроса.

При этом, экономика Китая все еще испытывает значительный прирост. Как ожидается, в 2023 году Китай вырос на 5%, подобные цифры ожидают и в 2024 году.

Правительство Китая, которое в октябре обнародовало планы выпустить 1 трлн юаней ($140,89 млрд) суверенных облигаций для финансирования инвестиционных проектов, вероятно, сосредоточится на более фискальных шагах для поддержки роста в следующем году, говорят аналитики.

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Напомним:

Азиатские рынки недвижимости переживают турбулентность наряду с кризисной ситуацией с недвижимостью в Китае. Высокие учетные ставки и государственное вмешательство негативно влияют на застройщиков.

Китайская Country Garden Holdings, один из крупнейших в стране застройщиков, допустила первый дефолт по долларовым облигациям.