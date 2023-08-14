Голова "Сенс банку" подав у відставку – джерела

reuters

Керівник нещодавно націоналізованого "Сенс банку" Дмитро Кузьмін написав заяву про відставку.

Про це повідомили джерела ЕП у керівництві установи.

Тимчасовою виконуючою обов'язки голови призначена Олена Зубченко – колишня членкиня наглядової ради Державної іпотечної установи та директорка Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів.

Раніше видання Forbes повідомляло, що Кузьмін може піти з посади через проблеми зі здоровʼям та не надто переконливу роботу нового менеджменту.

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Нагадуємо:

Україна стала власником 100% акцій "Сенс Банку" (колишній "Альфа Банк Україна") 21 липня.

Уряд ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню.

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Напередодні правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" та звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації фінустанову.

Власниками прямої істотної участі в банку були ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), власниками опосередкованої істотної участі - громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен, громадянин РФ Андрій Косогов.

Економічна правда