Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам 

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Азиатские рынки недвижимости переживают турбулентность наряду с кризисной ситуацией с недвижимостью в Китае. Высокие учетные ставки и государственное вмешательство негативно влияют на застройщиков.

Об этом сообщает Bloomberg.

Такие страны как Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Австралия оказались в сложной ситуации с рынком недвижимости, после проблем на китайском рынке. Высокие учетные ставки, которые пришли на смену мягкой политике центробанков времен пандемии, ударяет по девелоперам и кредиторам.

В Южной Корее, к примеру, цены на недвижимость упали до минимума за последние 25 лет. Такие потрясения спровоцированы жесткой политикой Центрального банка Кореи, который первый среди Азиатских рынков ввел жесткую монетарную политику, повысив ставки до максимума за 15 лет. Существует также риск повторения кредитного кризиса 2022 года из-за проблем проектного финансирования строительства.

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В Индонезии политика высоких ставок, которые достигли максимума с 2005 года поставили в трудное положение застройщиков, которые имели кредитное давление. Слабость индонезийского рупия увеличила цену обслуживания долга в долларах, заставив компании продавать активы.

Но перспектива прекращения ужесточения индонезийской политики способствует росту долларовых облигаций, поскольку инвесторы ожидают улучшения спроса на недвижимость.

Во Вьетнаме существует похожая на китайскую проблема с избытком предложения, которая усилилась с правительственной компанией против взяточничества. Эта политика помешала выпуску корпоративных облигаций, что в свою очередь, спровоцировало острую нехватку ликвидных средств. При этом регуляторные вмешательства и многократное снижение процентных ставок замедлили кризисные процессы.

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Другая форма стресса на рынке недвижимости наблюдается в Австралии, где агрессивный цикл жесткой монетарной политики Резервного банка Австралии вызвал беспокойство относительно способности домохозяйств выдержать повышение процентных ставок.

Международный валютный фонд отмечает, что страна может ощутить на себе последствия повышения стоимости заимствований, в то время, как значительная часть кредитов на жилье, зафиксированных по рекордно низким ставкам во время пандемии, будет переведена на более высокие плавающие ставки. По данным МВФ, в Австралии более 50% ипотечных кредитов имеют плавающие ставки.

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Напомним:

Китайская Country Garden Holdings, один из крупнейших в стране застройщиков, в октябре 2023 года допустила первый дефолт по долларовым облигациям.