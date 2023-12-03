OpenAI откладывает запуск GPT Store на начало 2024 года

Компания OpenAI отложила запуск магазин приложений GPT для кастомных чат-ботов, ссылаясь на перерыв, вызванный отстранением и восстановлением в должности главного исполнительного директора Сэма Альтмана.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что компания разослала электронные письма пользователям, которые создавали собственные чат-боты GPT, где заявила, что планирует развернуть свой GPT Store в начале 2024 года, а не в конце 2023 года, как она планировала изначально.

"Хотя мы ожидали выпустить его в этом месяце, несколько неожиданных вещей мешали нам!", - сказано в электронном письме.

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OpenAI 6 ноября на своей первой конференции разработчиков объявила, что пользователи могут начать создавать собственные версии ChatGPT без необходимости изучать кодирование. Вероятно, этот шаг может помочь стартапу победить конкуренцию на рынке, который становится все более переполненным.

В то время в компании объявили, что планируют представить магазин позже в том же месяце, где пользователи смогут находить индивидуальные чат-боты от других пользователей - и зарабатывать деньги на своих собственных - так же как они могли бы использовать приложения в App Store.

Напомним:

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Компания OpenAI провела свою первую конференцию OpenAI DevDay, где представила GPT-4 Turbo, кастомные GPT и открытие GPT Store.