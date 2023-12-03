Около 1 тысячи населенных пунктов без света из-за непогоды и боевых действий

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По состоянию на 3 декабря из-за непогоды, боевых действий и технологических нарушений без электроэнергии 926 населенных пунктов, больше всего пострадавших в западных областях.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

Отмечается, что в западных областях сохраняются неблагоприятные погодные условия. Из-за обильного снега и порывистого ветра без электроэнергии 504 населенных пункта. Больше всего - во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Аварийно-восстановительные бригады продолжают работать в усиленном режиме.

Также, из-за боевых действий и технологических нарушений без электроснабжения - 422 населенных пункта.

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В министерстве добавляют, что на Львовщине больше всего абонентов пока без света, а именно более 41 тыс в 388 населенных пунктах.

Сейчас ситуация в энергосистеме контролируемая. Применение плановых отключений бытовых потребителей не предвидится.

Напомним:

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Непогода на западе Украины привела к отключению света в 497 населенных пунктах. Больше всего пострадавших во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.