Через рясний сніг і вітер без світла близько 500 населених пунктів у західних областях

Негода на заході України призвела до відключення світла в 497 населених пунктах. Найбільше постраждалих у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській і Хмельницькій областях.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

Зазначається, що на Львівщині, де наразі найскладніша ситуація, знеструмлено 305 населених них – 184 частково. Всього близько 52 тис абонентів. Також на Івано-Франківщині без світла – 72 населених пункти, загалом – понад 19 тис абонентів

У Тернопільській області на ранок внаслідок негоди без світла залишилися 67 населених пунктів, серед яких – 9 знеструмлено частково. У Хмельницькій – повністю знеструмлено 50 населених пунктів, всього – 6,7 тис споживачів.

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Крім того, на Київщині з технічних причин без світла – 3 тисяч споживачів. На Одещині через погодні умови залишаються знеструмленими 1,7 тисячі абонентів.

Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими:

Запорізька область – 63 населених пунктів;

Сумська область – 56 населених пунктів;

Харківська область – 16,7 тисячі абонентів;

Херсонська область – 45 населених пунктів;

Чернігівська область – 23 населених пункти.

У міністерстві додаю, що аварійно-відновлювальні бригади працюють у посиленому режимі. Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.

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Економічна правда.