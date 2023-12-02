Через рясний сніг і вітер без світла близько 500 населених пунктів у західних областях
Негода на заході України призвела до відключення світла в 497 населених пунктах. Найбільше постраждалих у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській і Хмельницькій областях.
Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.
Зазначається, що на Львівщині, де наразі найскладніша ситуація, знеструмлено 305 населених них – 184 частково. Всього близько 52 тис абонентів. Також на Івано-Франківщині без світла – 72 населених пункти, загалом – понад 19 тис абонентів
У Тернопільській області на ранок внаслідок негоди без світла залишилися 67 населених пунктів, серед яких – 9 знеструмлено частково. У Хмельницькій – повністю знеструмлено 50 населених пунктів, всього – 6,7 тис споживачів.
Крім того, на Київщині з технічних причин без світла – 3 тисяч споживачів. На Одещині через погодні умови залишаються знеструмленими 1,7 тисячі абонентів.
Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими:
- Запорізька область – 63 населених пунктів;
- Сумська область – 56 населених пунктів;
- Харківська область – 16,7 тисячі абонентів;
- Херсонська область – 45 населених пунктів;
- Чернігівська область – 23 населених пункти.
У міністерстві додаю, що аварійно-відновлювальні бригади працюють у посиленому режимі. Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.
Економічна правда.