Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
Кабмин принял и передал в Верховную Раду законопроект о перезагрузке работы Бюро экономической безопасности.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
"Принимаем и передаем в Верховную Раду законопроект о перезагрузке работы Бюро экономической безопасности", – сказал Шмыгаль.
Как отметил премьер, правительство предлагает, чтобы только БЭБ и НАБУ могли поднимать вопрос проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности бизнеса независимо от его формы собственности.
Кроме того, Нацполиция и СБУ должны быть исключены из перечня органов государственного финансового контроля. Также предлагается новая процедура избрания директора БЭБ с привлечением международных партнеров.
Премьер добавил, что соответствующие изменения направлены на усиление верховенства права и улучшение инвестиционного климата в Украине.
Напомним:
Ранее сообщалось, что над законопроектом о создании единого органа, который должен отвечать за экономические преступления, сейчас работают Министерство юстиции и юристы Офиса президента, его подадут на рассмотрение Кабмина в ближайшие дни.