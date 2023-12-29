Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ

Кабмин принял и передал в Верховную Раду законопроект о перезагрузке работы Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Принимаем и передаем в Верховную Раду законопроект о перезагрузке работы Бюро экономической безопасности", – сказал Шмыгаль.

Как отметил премьер, правительство предлагает, чтобы только БЭБ и НАБУ могли поднимать вопрос проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности бизнеса независимо от его формы собственности.

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Кроме того, Нацполиция и СБУ должны быть исключены из перечня органов государственного финансового контроля. Также предлагается новая процедура избрания директора БЭБ с привлечением международных партнеров.

Премьер добавил, что соответствующие изменения направлены на усиление верховенства права и улучшение инвестиционного климата в Украине.

Напомним:

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Ранее сообщалось, что над законопроектом о создании единого органа, который должен отвечать за экономические преступления, сейчас работают Министерство юстиции и юристы Офиса президента, его подадут на рассмотрение Кабмина в ближайшие дни.