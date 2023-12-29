Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль

фото: правительственный портал

Кабмин утвердил новую систему оплаты труда для госслужащих на основе квалификации должностей и грейдов.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Правительство продолжает реформу государственного управления. Сегодня утверждаем документ о новой системе оплаты труда на основе квалификации должностей и грейдов", - отметил Шмыгаль.

Отныне 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% - премии. Как следствие никто из руководителей по собственному желанию не сможет начислять заоблачные премии, надбавки и доплаты.

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Кроме того, с 1 января правительство сократит количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч, и это только на первом этапе.

Премьер подчеркнул, что новая система оплаты труда и сокращение вакансий, по оценкам министерства финансов, позволит сохранить около 8 млрд грн бюджетных средств и направить их в 2024 году на нужды безопасности и обороны.

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Напомним:

Принятый Верховной Радой государственный бюджет на 2024 год запускает реформу государственного управления и вводит новую систему оплаты труда госслужащих.