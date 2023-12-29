Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения

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После резкого падения по итогу предыдущей сессии цены на нефть 29 декабря умеренно поднимаются, мартовские фьючерсы марки Brent выросли до 77,59 долл за баррель.

Об этом сообщает Enkorr.

Отмечается, что цена мартовских фьючерсов нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 77,59 долл за баррель, что на 0,44 долл выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Также котировки фьючерсов на февраль на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на 0,31 долл до 72,08 долл за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели до 71,77 долл за баррель.

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"Основной причиной падения цен на нефть накануне аналитики называют снижение опасений относительно атак йеменских хуситов на транспортные суда. В частности, в среду датская транспортно-логистическая компания AP. Moeller-Maersk AS анонсировала возобновление перевозок через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности в регионе", – говорится в сообщении.

Кроме того, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6,911 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,7 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Снижение запасов нефти в Штатах стало рекордным за четыре месяца.

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Напомним:

Судоходные компании все еще обходят Красное море, и ожидают результатов от военной миссии во главе с США, о которой мало что известно.