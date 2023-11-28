"Енергоатом" уклав контракт на постачання збагаченого урану до 2035 року

Держпідприємство НАЕК "Енергоатом" уклав контракт з британською Urenco про постачання збагаченого уранового продукту для українських АЕС до 2035 року.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".

Документ напередодні підписали президент "Енергоатома" Петро Котін та головний виконавчий директор Urenco Борис Шухт.

Згідно із ним, Urenco постачатиме "Енергоатому" збагачений уран до 2035 року з можливістю пролонгації контракту до 2043 року.

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Після відмови від російського ядерного палива єдиним постачальником паливних збірок для потреб атомних електростанцій "Енергоатома" стала компанія Westinghouse Electric Sweden.

А постачальником збагаченого урану, який використовується для виробництва палива Westinghouse, є британська компанія Urenco Enrichment Company Ltd (Urenco).

В "Енергоатомі" нагадали, термін дії чинних контрактів з Urenco на постачання ядерних матеріалів – збагаченого уранового продукту (ЗУП) та гексафториду природного урану (UF6) – закінчується у 2025 році.

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Нагадаємо:

У вересня "Енергоатом" відправив першу партію видобутого в Україні урану канадському стратегічному партнеру.

Весною 2023 року НАЕК "Енергоатом" підписала із канадською компанією CAMECO угоду, яка є останнім необхідним етапом для реалізації програми використання українського урану при виробництві ядерного палива для АЕС України.